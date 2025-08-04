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إيطاليا: الظروف الراهنة غير ملائمة للاعتراف بفلسطين

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
5 أغسطس 2025 01:11

روما (وكالات)

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن بلاده لا ترى أن الظروف الحالية مناسبة للاعتراف بدولة فلسطين.
وقال تاجاني: «حالياً، لا توجد شروط دستورية أو دولية تسمح بالاعتراف بدولة فلسطين. علينا العمل من أجل تحقيق ذلك في المستقبل»، مؤكداً أن هذا «الموقف لا يتعارض مع مطالبة إسرائيل بوقف القصف والهجمات على المدنيين».
وأضاف تاجاني: «يجب أن نرسل رسائل واضحة لجميع الأطراف: لإسرائيل بوقف العنف، ولـ(حماس) بعدم استغلال المدنيين. الهدف هو السلام، وليس التصعيد»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون جزءاً من حل سياسي شامل.

إيطاليا
أنطونيو تاجاني
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الاعتراف بدولة فلسطين
فلسطين
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إسرائيل
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