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ألمانيا تراجع خططاً لعلاج أطفال من غزة

أطفال ينتظرون عند نقطة توزيع طعام في النصيرات (أرشيفية)
5 أغسطس 2025 01:11

برلين (غزة)

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أبدى رئيس ديون المستشارية الألماني، تورستن فراي، تحفظه إزاء مبادرات من مدينتي هانوفر ودوسلدورف لاستقبال أطفال معوزين من قطاع غزة. 
وقال فراي في تصريحات صحفية: إنه «من المهم تقديم المساعدة في الموقع لتشمل أكبر عدد ممكن من الأفراد»، وأضاف: «لذلك سأكون متحفظاً دائماً بشأن مسألة مدى إمكانية النقل إلى الخارج. فهذا الأمر سيشمل بضعة أفراد، وهناك العديد من الأسئلة الأخرى التي تحتاج إلى توضيح». 
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعربت أيضاً عن تحفظها إزاء تلك الخطط خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأول: «جدوى مثل هذه المبادرات تعتمد بشكل حاسم على الوضع الأمني، وإمكانية مغادرة البلاد، وعوامل أخرى». 
وأعلنت مدينتا هانوفر ودوسلدورف الأسبوع الماضي رغبتهما في استقبال أطفال من قطاع غزة، ممن هم أكثر عرضة للخطر أو يعانون من صدمات نفسية.
وأعلنت هانوفر عن أماكن تتسع لما يصل إلى 20 طفلاً، موضحة أن هذا سيتطلب دعماً سياسياً من الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بإجراءات دخول البلاد، واختيار الأطفال، والتنسيق الطبي.

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