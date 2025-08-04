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ولي عهد السعودية ورئيس وزراء الكويت يستعرضان التعاون الثنائي

محمد بن سلمان يستقبل أحمد عبدالله الأحمد الصباح
4 أغسطس 2025 22:30

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الذي وصل إلى مدينة نيوم في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت وكالة الأنباء السعوية الرسمية (واس) "جرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أنه "جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق والتشاور الدائم بما يعكس تطلعات شعبي البلدين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار وحرصهما على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب تعميقا للشراكة الاستراتيجية وترسيخا لدعائم العمل الثنائي المشترك".
وأضافت الوكالة الكويتية "بحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

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المصدر: وكالات
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