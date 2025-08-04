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اشتباكات عنيفة تفرض إغلاق السفارة الأميركية في هايتي

رجل يسير أمام مبنى السفارة الأميركية في بورت أو برانس، عاصمة هايتي (أرشيفية)
4 أغسطس 2025 22:47

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إغلاق سفارتها في هايتي وإبقاء موظفيها داخل الحرم الدبلوماسي، بعد اندلاع تبادل عنيف لإطلاق النار قرب العاصمة بور أو برانس، التي تشهد تفاقماً في جرائم العصابات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، عبر منصة «إكس»: «وردت تقارير عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري، قرب سفارة الولايات المتحدة. موظفو الحكومة الأميركية امتنعوا عن أي تحرك رسمي خارج الحرم الدبلوماسي. نحث الجميع على تجنب المنطقة».
ويقع حي تاباري بالقرب من مطار بور أو برانس في شمال شرق العاصمة الهايتية.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 3,141 شخصاً في هايتي بين الأول من يناير و30 يونيو، محذرة من احتمال تصاعد الاضطرابات بفعل عنف العصابات المتزايد.

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المصدر: وكالات
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