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قتيل و4 إصابات بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

دخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام بجنوب لبنان (أرشيفية)
5 أغسطس 2025 01:11

بيروت (الاتحاد)

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أعلن لبنان أمس، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين من جراء غارة جوية نفذها الطيران الإسرائيلي على جنوب البلاد.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن «الغارة الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت إلى مقتل شخص متأثراً بجراحه البليغة وإصابة 4 آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم».
وتواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها اليومية لاتفاق إيقاف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي من خلال شن غارات في جنوب لبنان إلى جانب استمرار احتلالها لعدد من المواقع والنقاط الحدودية داخل الأراضي اللبنانية الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

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