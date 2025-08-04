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ذروة ارتفاع درجات الحرارة تضرب إسبانيا

سياح يحتمون بالمظلات من أشعة الشمس الحارقة في ساحة بلازا مايور بمدريد (وكالات)
4 أغسطس 2025 23:14

سجلت إسبانيا، اليوم الاثنين، درجات حرارة مرتفعة بلغت 42 درجة مئوية في باداخوز بمنطقة إكستريمادورا غرب البلاد، ودرجة حرارة مماثلة في قرطبة بمنطقة أندلوسيا الجنوبية، فيما وصلت الحرارة في العاصمة مدريد إلى 39 درجة مئوية.
وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها مع بداية الموجة الحرارية الرسمية الثانية لهذا العام، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن موجة حر تؤثر على أجزاء من جنوب ووسط وغرب البلاد بعد تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.
وفي ذات السياق، أعلنت السلطات وفاة رجل يبلغ من العمر 85 عاماً في باداخوز، نتيجة لتأثيرات الحرارة المرتفعة.
لجأ سكان مدريد إلى الحدائق هرباً من شدة الحر، مستخدمين المظلات والقمصان لتغطية رؤوسهم.

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المصدر: وكالات
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