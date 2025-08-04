الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كندا تنفذ إسقاطا جويا لمساعدات إنسانية فوق غزة

مساعدات كندية إلى قطاع غزة
5 أغسطس 2025 00:12

نفذت طائرات كندية عملية إسقاط جوي لما يقارب 10 آلاف كيلوغرام من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، الاثنين، في الوقت الذي حذّر فيه رئيس الوزراء مارك كارني من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
صرحت وزيرة الخارجية أنيتا أناند ووزير الدفاع ديفيد ماكغينتي، في بيان صحفي، أن القوات المسلحة الكندية حلقت بطائرة من طراز "CC-130J Hercules" فوق القطاع لتنفيذ عملية الإسقاط.
وقال كارني، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الكارثة الإنسانية في غزة تتدهور بسرعة".
وأضاف "تكثف كندا جهودها مع شركائها الدوليين لوضع خطة سلام موثوقة، وسنضمن وصول المساعدات بالقدر اللازم".
بذلك، تنضم كندا إلى دول غربية أخرى شاركت في عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية.
كانت فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا نفذت، خلال الأيام الماضية، عمليات إسقاط جوي لمساعدات غذائية وإنسانية على القطاع.

أخبار ذات صلة
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
«موجات الحر» تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
المصدر: وكالات
كندا
إسقاط جوي
مساعدات غذائية
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
اختبار نفسي عمره قرن يكشف حدود الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
اختبار نفسي عمره قرن يكشف حدود الذكاء الاصطناعي
5 أغسطس 2025
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
ترامب: على إسرائيل توفير الغذاء لأهالي غزة
5 أغسطس 2025
سكان يسيرون في موقع غارة روسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: الحوار بين موسكو وواشنطن لا يزال مستمراً
5 أغسطس 2025
طفلة يمنية تسير بجوار طرود غذائية مُعدّة للتوزيع من قِبَل جمعية خيرية (رويترز)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
5 أغسطس 2025
منشأة نطنز النووية بعد غارة جوية - أرشيفية
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي
5 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©