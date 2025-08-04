كندا تنفذ إسقاطا جويا لمساعدات إنسانية فوق غزة

نفذت طائرات كندية عملية إسقاط جوي لما يقارب 10 آلاف كيلوغرام من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، الاثنين، في الوقت الذي حذّر فيه رئيس الوزراء مارك كارني من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

صرحت وزيرة الخارجية أنيتا أناند ووزير الدفاع ديفيد ماكغينتي، في بيان صحفي، أن القوات المسلحة الكندية حلقت بطائرة من طراز "CC-130J Hercules" فوق القطاع لتنفيذ عملية الإسقاط.

وقال كارني، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الكارثة الإنسانية في غزة تتدهور بسرعة".

وأضاف "تكثف كندا جهودها مع شركائها الدوليين لوضع خطة سلام موثوقة، وسنضمن وصول المساعدات بالقدر اللازم".

بذلك، تنضم كندا إلى دول غربية أخرى شاركت في عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية.

كانت فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا نفذت، خلال الأيام الماضية، عمليات إسقاط جوي لمساعدات غذائية وإنسانية على القطاع.