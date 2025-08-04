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ألمانيا ترسل 5 مقاتلات «يوروفايتر» لتعزيز مراقبة أجواء بولندا

ألمانيا ترسل 5 مقاتلات «يوروفايتر» لتعزيز مراقبة أجواء بولندا
5 أغسطس 2025 00:29

يبدأ سلاح الجو الألماني، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، نشر خمس مقاتلات من طراز «يوروفايتر» في القاعدة الجوية العسكرية بمينسك مازوفيتسكي شرق العاصمة البولندية وارسو، في مهمة تستمر نحو شهر.
وسيشارك في العملية حوالي 150 جندياً من الجيش الألماني، في إطار دعم بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والتي تعد داعماً سياسياً وعسكرياً رئيسياً لأوكرانيا ومركزاً لوجستياً للمساعدات العسكرية الغربية إلى كييف.
ووفق سلاح الجو الألماني، يأتي نقل المقاتلات من مدينة روستوك شمالي ألمانيا إلى بولندا استجابةً لطلب رسمي من وارسو، وهي الخطوة التي كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن عنها في يناير الماضي.
وقالت قيادة القوات المسلحة البولندية، عبر منصة «إكس»، إن هذه المقاتلات ستسهم في حماية المجال الجوي فوق الجناح الشرقي للناتو، معتبرة الخطوة دليلاً على قوة التعاون بين شركاء الحلف والتزامهم بأمن وسط وشرق أوروبا.

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المصدر: وكالات
ألمانيا
أوروبا
بولندا
الاتحاد الأوروبي
الناتو
حلف شمال الأطلسي
وارسو
الجيش الألماني
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