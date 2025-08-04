إغلاق صناديق الاقتراع باليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الاثنين، إغلاق جميع مراكز الاقتراع داخل البلاد بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وذكرت الهيئة، أن أكثر من 8 آلاف لجنة انتخابية أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساءً، بعد يوم شهد إقبالاً ملحوظاً من الناخبين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدأت عملية التصويت صباح الاثنين في جميع محافظات مصر، تحت إشراف الهيئات القضائية، وتستمر لمدة يومين، بمشاركة 424 مرشحاً على النظام الفردي، بينهم 183 مستقلاً و241 عن الأحزاب السياسية. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 69 مليون ناخب.

وتشارك في متابعة الانتخابات 9 منظمات دولية و59 منظمة محلية، إضافة إلى 20 بعثة دبلوماسية ووسائل إعلام محلية ودولية، بإجمالي 25 ألف متابع معتمد.