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اضطرابات في اسكتلندا بسبب العاصفة "فلوريس"

اضطرابات في اسكتلندا بسبب العاصفة "فلوريس"
5 أغسطس 2025 08:10

تسببت "العاصفة فلوريس" في تعطيل حركة القطارات وإغلاق الطرقات بعد أن ضربت اسكتلندا وشمال إنجلترا الاثنين بقوة "غير عادية" لشهر أغسطس. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا "برتقالي المستوى"، بسبب رياح قد تصل سرعتها إلى 137 كيلومترًا في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة، مما يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، خاصة في المناطق الساحلية.وهذه هي  المرة الثانية منذ عام 2011 يتم إصدار تحذير من رياح قوية بهذا المستوى في أغسطس.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 22,500 منزل بعد ظهر الاثنين، وفق شركة تشغيل شبكة الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية (SSEN).

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ويأتي توقيت العاصفة مع ذروة الموسم السياحي في أدنبرة .

 

المصدر: وام
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