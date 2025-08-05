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الجيش الروسي يسيطر على قرية جديدة في وسط أوكرانيا

مبان سكنية متضررة جراء هجمات في أوكرانيا
5 أغسطس 2025 15:06

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن قواتها سيطرت على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، وهو ما يسرّع تقدّمها في المنطقة الصناعية الرئيسية.
أعلنت القوات الروسية مؤخرا السيطرة على أراض في المنطقة لأول مرة منذ بدأت هجومها في 2022.
ونفت كييف الأسبوع الماضي أي تواجد روسي في منطقة دنيبروبيتروفسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، إن الجيش الروسي سيطر على قرية أخرى في المنطقة هي سيشنيف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه يسعى إلى "سلام دائم ومستقر" في أوكرانيا لكنه شدد على أن شروط موسكو للسلام لم تتغيّر.

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المصدر: وكالات
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