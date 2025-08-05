الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون بفيضانات مفاجئة شمال الهند

أرشيفية
5 أغسطس 2025 17:24

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم الثلاثاء، جراء فيضانات مفاجئة اجتاحت واديا جبليا في منطقة الهيمالايا شمال الهند، ويُعتقد أنها جرفت معظم أجزاء بلدة صغيرة، مما استدعى نشر فرق إنقاذ.
وقال رئيس وزراء الولاية بوشكار سينغ دامي إن فرق الإنقاذ نُشرت "بتعبئة كاملة"، في إشارة إلى الجهود المكثفة للاستجابة للأزمة.
وأوضح المسؤول المحلي البارز براشانت آريا أن أربعة أشخاص قضوا، فيما حذّر مسؤولون آخرون من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث.
من جهته، أعلن الجيش الهندي وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الكارثة، ووصف الحادث بأنه "انزلاق طيني هائل ضرب منطقة دهارالي ما تسبب في تدفق مفاجئ للطمي والمياه".
وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه للمتضررين من "هذه المأساة"، مؤكدا في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن "كل الجهود تُبذل لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين".
وعزا رئيس وزراء أوتاراخند الفيضانات إلى هطول أمطار غزيرة ومفاجئة، واصفا الأضرار التي خلفتها بأنها "محزنة ومؤلمة للغاية".
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر، هو أعلى مستويات التحذير للمنطقة، بعدما سجلت أمطارا غزيرة جدا بلغت حوالى 21 سنتيمترا في أماكن معزولة من ولاية أوتاراخند.

أخبار ذات صلة
بكين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على الهند
المصدر: وكالات
الهند
الفيضانات
آخر الأخبار
وفاة البرتغالي كوستا بـ«سكتة قلبية»
الرياضة
وفاة البرتغالي كوستا بـ«سكتة قلبية»
اليوم 19:13
أمطار الخير على العين
علوم الدار
أمطار الخير على العين
اليوم 19:12
«الشارقة الرياضي» ينظم «معسكر المتميزين» في تركيا
الرياضة
«الشارقة الرياضي» ينظم «معسكر المتميزين» في تركيا
اليوم 19:00
لقطة جوية تُظهر قاربًا يحمل مهاجرين متجهين نحو إنجلترا عبر القنال الإنجليزي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لندن تعلن بدء تنفيذ اتفاقها مع باريس بشأن المهاجرين
اليوم 18:48
انخفاض لافت.. طيور الحقول الزراعية تختفي من النمسا!
الترفيه
انخفاض لافت.. طيور الحقول الزراعية تختفي من النمسا!
اليوم 18:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©