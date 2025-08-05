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مجلس الوزراء اللبناني يبحث بسط سيادة الدولة على أراضيها

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة جوزيف عوف (وكالات)
5 أغسطس 2025 18:21

عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لمناقشة جدول أعمال يتضمن 10 بنود، أبرزها بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية فقط.
وتضمن جدول الأعمال استكمال البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024، إلى جانب مناقشة تعيينات مختلفة، وتعديلات على قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى موضوع توفير خدمات «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية، وغيرها من البنود.
والتقى الرئيس عون رئيس الحكومة في قصر بعبدا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وقد التزمت حكومة نواف سلام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبسط سيادة الدولة عليها بقواها الذاتية فقط، ونشر الجيش في المناطق الحدودية المعترف بها دولياً، كما تعهد رئيس الجمهورية في خطاب القسم العمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. ونفذ الجيش اللبناني حتى الآن انتشاراً في معظم البلدات والقرى الجنوبية.

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