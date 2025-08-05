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رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني

معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي (وام)
5 أغسطس 2025 19:34

أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يشهدها قطاع غزة.وأكد أن المبادرات الإماراتية، وفي مقدمتها «الفارس الشهم 3»، تمثل نموذجاً مشرفاً للتضامن العربي والعمل الإنساني الفاعل، حيث تتنوع أشكال الدعم لتشمل إرسال السفن وقوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مخصصة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، وذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تجسدت في وصول السفينة الإماراتية «خليفة الإنسانية»، وهي ثامن سفينة مساعدات ضمن المبادرة، إلى ميناء العريش، محملة بأكثر من 7166 طناً من المساعدات الإنسانية، شملت المواد الغذائية والطبية والصحية ومستلزمات الإيواء، فضلًا عن سيارات إسعاف مجهزة وصهاريج مياه لدعم الاحتياجات العاجلة في قطاع غزة.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات، منذ إطلاق مبادرة «الفارس الشهم 3»، قدّمت أكثر من 80 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، نُقلت براً وبحراً وجواً، عبر أكثر من 600 رحلة جوية و17 سفينة شحن وأكثر من 5400 شاحنة، إلى جانب دعم القطاع الطبي من خلال إنشاء المستشفى الميداني في غزة والمستشفى العائم قبالة سواحل العريش.
ونوّه بأن هذه الجهود المتواصلة أسهمت في إيصال الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجًا داخل القطاع، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بالمبادئ الإنسانية ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات والظروف الطارئة.وثمّن معالي رئيس البرلمان العربي التنسيق المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً أن هذه المواقف الأصيلة تجسد تضامناً عربياً صادقاً مع القضية الفلسطينية، وتعبر عن مواقف راسخة لقيادة دولة الإمارات في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن هذه الجهود الإنسانية تشكل ركيزة أساسية في الموقف العربي الموحد الداعم لغزة على الصعيدين الإنساني والسياسي.

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المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
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