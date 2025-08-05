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الإمارات تُدين وتستنكر بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد

الإمارات تُدين وتستنكر بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد
5 أغسطس 2025 23:01

أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيداً استفزازياً وعملًا متطرفاً مرفوضاً.
وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها الحكومة الإسرائيلية بتحمّل مسؤولياتها، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومحاسبة جميع المتورطين وخاصة الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت دولة الإمارات أن هذه الاعتداءات المتكررة وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب بل تهدد السلم الاجتماعي، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات.
وشددت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وضمان حماية المقدسات الدينية كافة، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى.

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المصدر: وام
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الإمارات تُدين وتستنكر بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد
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