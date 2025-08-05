لبنان يفوض الجيش بإعداد خطة لضمان «حصرية السلاح» بيده

بيروت (الاتحاد)

كلّفت الحكومة اللبنانية، أمس، الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة 6 ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أفاد سلام عن «تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها»، في إشارة إلى الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها.

بدوره، أشار وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، إلى أن الاجتماع ناقش المباشرة في بند حصر السلاح وسيتم استكمالها في جلسة يوم غد الخميس.

ولفت إلى أن «وزيري البيئة والصحة انسحبا من الاجتماع لعدم موافقتهما على بند حصر السلاح»، إلا أنه أكد أنهما سيحضران الجلسة المقبلة.