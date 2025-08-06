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حريق غابات يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب فرنسا

حريق غابات بالقرب من ناربون جنوب فرنسا
6 أغسطس 2025 07:58

أصيب تسعة أشخاص على الأقلّ بجروح من جرّاء حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا وانتشر بسرعة استثنائية إذ التهم حتى فجر الأربعاء، في غضون بضع ساعات، عشرة آلاف هكتار من المساحات الخضراء وعددا من المنازل.
وقالت السلطات في مقاطعة أود مساء الثلاثاء إنّ النيران المستعرة في سلسلة جبال كوربيير أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح أحدهم "بحالة حرجة من جراء إصابته بحروق خطرة".
ومنذ اندلاعه بعيد الساعة الرابعة عصرا (14,00 ت غ)، يواصل الحريق الانتشار بسرعة كبيرة.
وحذّرت السلطات من وصول النيران إلى الطريق السريع إيه9 الذي يمتدّ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ويربط فرنسا بإسبانيا. 
وأغلقت السلطات الطريق بين مدينتي بربينيان وناربون، وأخلت احترازيا موقعين للتخييم في بلدة لا بالم السياحية من حوالي 500 مصطاف.
ومساء الثلاثاء، أججت رياح عاتية النيران لينتقل بذلك الحريق من الغابات إلى الأحراش وصولا إلى قرية سان لوران دو لا كابروريس، بالقرب من كاركاسون، حيث احترقت بعض المنازل.
وعلى منصة إكس، وجّه الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة دعم لفرق الإطفاء والمنكوبين.
وقال ماكرون إنّ "كلّ إمكانيات الأمة قد تم تسخيرها" لمواجهة هذا الحريق، داعيا السكان إلى التزام "أقصى درجات الحذر".

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المصدر: وكالات
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