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رئيس بولندا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

ضابط أمن بولندي يقف في حراسة أمام القصر الرئاسي في وارسو
6 أغسطس 2025 09:31

يؤدي الرئيس البولندي الجديد المنتمي إلى التيار اليميني الشعبوي، كارول نافروتسكي، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء.
ونافروتسكي  42 عاما، مؤرخ مستقل حظي بدعم حزب "القانون والعدالة" المعارض، وتمكن من الفوز في جولة الإعادة التي أجريت في أوائل يونيو.
 وينتخب رئيس الدولة في بولندا لولاية مدتها خمس سنوات ويتمتع بصلاحيات واسعة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله رأي في قرارات السياسة الخارجية، ويمكنه استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القوانين التي يقرها البرلمان. 
ومن المقرر أن يؤدي، اليوم، الرئيس الجديد القسم الدستوري تقليديا أمام الجمعية الوطنية، التي تضم غرفتي البرلمان. 

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المصدر: وكالات
اليمين الدستورية
وارسو
بولندا
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