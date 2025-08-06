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قتلى في تحطم طائرة إسعاف بأريزونا الأميركية

تحطم طائرة (أرشيفية)
6 أغسطس 2025 08:09

لقي أربعة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة إسعاف جوي واندلاع النيران فيها في شمال ولاية أريزونا الأميركية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في بيان رسمي. وقع الحادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة "سي إس آي أفيشن" القادمة من ألبوكيركي، في نيو مكسيكو، بالقرب من مطار تشينلي شمال شرق مدينة فلاجستاف. وكان على متن الطائرة طاقم طبي في طريقه إلى أحد المستشفيات لنقل مريض. وقالت إدارة الطيران الاتحادية في رسالة بالبريد الإلكتروني إن طائرة من طراز "بيتش كرافت 300" تحطمت في وقت مبكر من بعد الظهر أثناء محاولة الهبوط. وباشرت إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث. وذكرت السلطات أن سبب التحطم لا يزال غير معروف حتى الآن.

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المصدر: وكالات
أريزونا
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