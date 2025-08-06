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الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ64 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير» وتُدخل 45 شاحنة غذائية إلى غزة

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ64 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير» وتُدخل 45 شاحنة غذائية إلى غزة
6 أغسطس 2025 18:01

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية المخصّصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
فقد نفَّذت دولة الإمارات اليوم عملية الإنزال الجوي الـ64 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من فرنسا، ألمانيا، بلجيكا. تهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق، التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.
وبهذا، ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً حتى اليوم إلى أكثر من 3851 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الأشقاء الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.
كما أدخلت دولة الإمارات اليوم 45 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء.
وتجدّد دولة الإمارات تأكيدها على مواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين في القطاع عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية، انسجاماً مع نهجها الإنساني الراسخ ومكانتها الرائدة في مجالات العمل الإغاثي والإنساني.

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