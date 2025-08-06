الأربعاء 6 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس المصري: مواقف الأشقاء العرب ستظل راسخة في الوجدان الوطني ولن تُنسى أبدًا

الرئيس المصري: مواقف الأشقاء العرب ستظل راسخة في الوجدان الوطني ولن تُنسى أبدًا
6 أغسطس 2025 19:01

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تُكنّ كل الاحترام والتقدير لمواقف الأشقاء العرب، وتعتز بما قدموه من دعم ومساندة، مشدداً على أن هذه المواقف الأخوية ستظل راسخة في الوجدان الوطني ولن تُنسى أبداً.
وقال الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية اليوم للأكاديمية العسكرية بمقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن ثوابت السياسة المصرية تقوم على احترام سيادة الدول، وبناء علاقات متوازنة، والابتعاد عن التدخل في شؤون الآخرين، والتعاون في مجالات البناء والتنمية والتعمير.
وشدد على متانة العلاقات المصرية العربية، مؤكداً «أنه لا توجد أي مشكلات بين مصر وأشقائها، سواء في دول الخليج أو في المشرق العربي أو في شمال أفريقيا»، وحذر من محاولات بعض الجهات استخدام وسائل الإعلام لبث الفتن والفرقة بين الشعوب.
وأضاف أن العلاقات بين مصر وأشقائها في العالم العربي «طيبة جداً»، مشيراً إلى أن من يسعى لبث الخلافات إنما يهدف إلى إضعاف الجميع، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك المشترك.
وأوضح الرئيس المصري أن الأمن الإقليمي يمر بمرحلة دقيقة تهدد الاستقرار في المنطقة وتساءل هل هذا هو الوقت المناسب للنزاع والخلاف. وقال إن «أمننا وأمنهم واحد، وأي طرف خارجي يسعى للتدخل إنما يهدف إلى الإضرار بنا جميعاً».ودعا الشعوب العربية إلى الانتباه لما يُبث من شائعات ومحاولات تضليل، وقال: «ليس كل ما تسمعونه أو ترونه يُمكن تصديقه»، مؤكداً أن مصر ستظل تثمن دائماً مواقف الأشقاء الإيجابية، وتتمسك بالعمل العربي المشترك ضمانة للاستقرار.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للتحكيم الرياضي» يشارك في «المؤتمر العربي للرياضة والقانون»
«الخماسي الحديث» يشارك في «عربية الإسكندرية»
المصدر: وام
الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
مصر
العالم العربي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
اليوم 20:00
أسطورة فرايبورج لا يعرف التأقلم مع الحياة!
الرياضة
أسطورة فرايبورج لا يعرف التأقلم مع الحياة!
اليوم 19:51
تصاعد الدخان من حريق غابات في تاريفا جنوب إسبانيا (وكالات)
الأخبار العالمية
إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد
اليوم 19:50
الحكم الشهير في ألمانيا يعتزل «الصافرة»!
الرياضة
الحكم الشهير في ألمانيا يعتزل «الصافرة»!
اليوم 19:49
30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول
اقتصاد
30 ألف طلب ترخيص بناء في دبي خلال النصف الأول
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©