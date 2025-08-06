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إسبانيا: إجلاء سياح بعد اتساع رقعة حريق غابات جنوب البلاد

تصاعد الدخان من حريق غابات في تاريفا جنوب إسبانيا (وكالات)
6 أغسطس 2025 19:50

أكدت السلطات الإسبانية استمرار تمدد الحريق الذي اندلع الثلاثاء في غابة قرب منتجع تاريفا الساحلي، أقصى جنوب البلاد، ما أسفر عن إجلاء آلاف السياح، رغم أن النيران لا تهدد بشكل مباشر منطقة المخيمات والفنادق.
وأوضح أنطونيو سانز، المسؤول عن الأمن في الحكومة المحلية لإقليم الأندلس، أن نظام مكافحة الحرائق نجح في «تأمين المنطقة الجنوبية، حيث تقع الفنادق، وهذا هو أفضل خبر اليوم»، حسب تعبيره.
وأشار سانز إلى أن الحريق لم يُسفر عن أي إصابات حتى الآن، لكنه لا يزال خارج السيطرة، مضيفًا: «لا يزال الناس غير قادرين على العودة إلى تلك المنشآت، وما يقلقنا حاليًا هو أي تغيّر محتمل في اتجاه الرياح».
ووفقًا للسلطات، أسفر الحريق الذي اندلع بعد ظهر الثلاثاء عن إجلاء نحو 1550 شخصًا من مخيمات، فنادق، وأماكن إقامة قريبة، إضافة إلى إبعاد «آلاف المركبات»، معظمها تعود لزوار المنطقة الساحلية.
وذكرت قناة «T.V.E» الرسمية أن الحريق بدأ في عربة تخييم داخل مخيم يقع في جبل لا بينيا، على بُعد كيلومترات قليلة من تاريفا، قبل أن يتمدد بسرعة بفعل الرياح القوية المعروفة في المنطقة المطلة على مضيق جبل طارق.
ولم تصل النيران إلى وسط مدينة تاريفا، التي تضم نحو 19 ألف نسمة وتقع في مقاطعة قادس، حيث ساعد اتجاه الرياح المعاكس على حمايتها من خطر الحريق.
وتزامن الحريق مع موجة حرّ شديدة تضرب إسبانيا هذا الأسبوع، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة مناطق. وقد حذّرت خدمات الحماية المدنية، الأربعاء، من أن خطر اندلاع حرائق الغابات «مرتفع جدًا في معظم أنحاء البلاد».

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