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«مجلس حكماء المسلمين» يدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك

«مجلس حكماء المسلمين» يدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك
6 أغسطس 2025 20:30

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية، التي تمثل عملا متطرفا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيا إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات المتكررة، وما يرافقها من حملات تحريض على الكراهية والعنف ومحاسبة المتورطين فيها، والعمل على توفير الحماية الكافية للمقدَّسات الدينيَّة ووقف الانتهاكات المستمرَّة بحق الحرم القدسي الشَّريف.

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وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وكافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ينهي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عاما، ويقر بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الشرطة الإسرائيلية
مجلس حكماء المسلمين
إسرائيل
أحمد الطيب
الأزهر الشريف
شيخ الأزهر
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فلسطين
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المسجد الأقصى
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