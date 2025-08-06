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سوريا.. إحباط مخطّط إرهابي لتفجير كنيسة في طرطوس

أحد أفراد الأمن السوري خلال ضبط عبوة ناسفة
7 أغسطس 2025 01:16

دمشق (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس، إحباط مخطّط لتفجير كنيسة في محافظة طرطوس بغرب البلاد، مشيرةً إلى القبض على شخصين خلال محاولتهما تنفيذ العمل الإرهابي. 
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، في بيان: «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، تفيد بقيام إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، والمرتبطة بفلول النظام السابق، برصد كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، تمهيداً لتنفيذ عمل إرهابي، يتمثل في تفجير عبوات ناسفة داخل الكنيسة».
وأضاف: «نفذنا، عبر وحدة المهام الخاصة، عملية أمنية نوعية، جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة ومكثّفة، أفضت إلى إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية كانا في طريقهما لتنفيذ العملية الإجرامية، حيث حالت سواعد رجالنا من دون إتمام المخطط الإرهابي». 
وأشار إلى أنه: «خلال العملية، ضبطت عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير، وأوراق كتبت عليها عبارات تهديد ووعيد لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى راية سوداء».

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