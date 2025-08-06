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برلين تعلن عن سادس عملية مغادرة لرعايا ألمان وأقاربهم من غزة

جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
7 أغسطس 2025 01:16

برلين (الاتحاد)

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تمكن ألمانيان من مغادرة قطاع غزة المحاصر الذي تعرض إلى دمار كبير بفعل الحرب الإسرائيلية عليه. 
ووفقاً لما أفادت به وزارة الخارجية الألمانية، فقد رافقهما اثنان من أقاربهما المقربين. 
وأضافت المتحدثة باسم الوزارة أن الرحلة استكملت بالحافلة عبر إسرائيل والضفة الغربية إلى الأردن، حيث من المنتظر أن يواصل هؤلاء الأشخاص السفر إلى ألمانيا على متن رحلة جوية تجارية.
وذكرت المتحدثة أن عملية المغادرة جرت بتنسيق وثيق مع السلطات الإسرائيلية. 
ووفقاً لمجلة «دير شبيجل» الإخبارية الألمانية، فإن الأشخاص الأربعة ينتمون إلى مجموعة من الرعايا الأجانب الغربيين الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بالمغادرة. 
وتضم هذه المجموعة عدداً يتألف من رقمين صغيرين من الأشخاص، من بينهم أشخاص من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والسويد، بالإضافة إلى أستراليا واليابان. 
وأفادت بيانات وزارة الخارجية الألمانية بأن المواطنين الألمانيين وأقاربهما يتلقون الدعم القنصلي من البعثات الدبلوماسية الألمانية في رام الله وعمان.
وقالت المتحدثة إن «أمن المواطنين الألمان هو أولويتنا القصوى». 
ووفقاً للحكومة الألمانية، لم يتبقَ سوى عدد قليل جداً من الألمان وأقاربهم في قطاع غزة، وتواصل الحكومة جهودها لضمان مغادرتهم.

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