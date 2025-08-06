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20 قتيلاً بانقلاب شاحنة مساعدات في مخيم النصيرات بغزة

فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمخيم النصيرات (رويترز)
7 أغسطس 2025 01:16

غزة (الاتحاد)

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أعلن الدفاع المدني في غزة أن 20 فلسطينياً قتلوا قرابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء جراء انقلاب شاحنة مساعدات غذائية قرب مخيم النصيرات في وسط القطاع المحاصر.
وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل بسقوط «20 شهيداً وعشرات الإصابات قرابة منتصف الليلة الماضية في حادثة انقلاب شاحنة كانت تحمل مساعدات مقابل مخيم النصيرات»، موضحاً أنها انقلبت «بينما كان مئات الأشخاص من منتظري المساعدات متجمعين حولها».
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، القوات الإسرائيلية المسؤولية عن انقلاب الشاحنة التي «أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم تُؤهَّل للمرور».
وأضاف: «رغم السماح المحدود بإدخال بعض الشاحنات مؤخراً، فإن الاحتلال يتعمّد منع تأمين هذه الشاحنات ويمنع تسهيل وصولها لمستحقيها، بل يُجبر السائقين على سلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع أبسط مقومات الحياة».
وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها.

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