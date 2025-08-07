الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ

حاويات شحن مكدسة في ميناء بالتيمور
7 أغسطس 2025 08:23

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس. وتطبق الرسوم الجديدة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مسؤولين أميركيين، أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل في واشنطن(0400 بتوقيت جرينتش)، إلا أن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تدخل الرسوم البالغة 15% على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غدا الجمعة.
وتشمل الرسوم الجديدة والمتنوعة الواردات من حوالي 70 دولة، بما في ذلك 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. وتعهد الاتحاد الأوروبي بالقيام باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة إلى جانب قبول الرسوم الجمركية البالغة 15% ولا تزال الشروط الدقيقة وتوقيت تلك الاستثمارات قيد التفاوض.
ويخضع شريكان تجاريان رئيسيان، هما الصين والمكسيك، لجداول زمنية مختلفة للرسوم الجمركية مع استمرار المفاوضات. وفي الوقت نفسه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تتعامل مع روسيا، أو أمر بالفعل بفرضها.

أخبار ذات صلة
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
المصدر: وكالات
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
آخر الأخبار
سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!
الرياضة
سون: لوس أنجلوس لم يكن خياري الأول!
اليوم 11:09
الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة
الرياضة
الدوري المصري يعود بمواجهات منتظرة لفرسان القمة
اليوم 10:58
الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
الرياضة
الفحص الطبي يحسم مصير جويساند من الانتقال إلى أستون فيلا
اليوم 10:55
«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»
الرياضة
«بن سليم» يرحب بتعيين «أور» أستاذة زائرة في جامعة «دولي السيارات»
اليوم 10:52
ثاني القمزي يختتم مسيرته الأسطورية مع «زوارق الفورمولا1»
الرياضة
ثاني القمزي يختتم مسيرته الأسطورية مع «زوارق الفورمولا1»
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©