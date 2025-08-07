الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: سنفرض رسوماً جمركية 100% على واردات أشباه الموصلات

ترامب أثناء إدلائه ملاحظات حول التعريفات المتبادلة خلال حدث في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن
7 أغسطس 2025 11:25

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 100 بالمئة تقريبا على واردات رقائق أشباه الموصلات، لكنه ذكر أنه سيكون هناك إعفاء كبيرا للشركات التي تصنعها في الولايات المتحدة أو تتعهد بفعل ذلك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ترامب لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتزامنت تصريحاته أمس الأربعاء مع إعلان شركة أبل عن استثمارها 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "لن تفرض أي رسوم" على شركات مثل أبل، التي التزمت بالتصنيع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، حذر من أن الشركات يجب ألا تحاول التهرب من تعهداتها ببناء مصانع أميركية.
وذكر ترامب معدل الرسوم الجمركية المقترح بنسبة 100 بالمئة على الرقائق قبيل بدء تطبيق رسوم أمريكية تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة اليوم الخميس على العديد من السلع من عشرات الشركاء التجاريين. وكانت الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التقنية الرئيسية موضوع تحقيق أمني وطني أميركي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجه بحلول منتصف أغسطس.

أخبار ذات صلة
ترامب: "مليارات الدولارات" تتدفق إلى أميركا مع بدء فرض الرسوم الجديدة
رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
دونالد
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية
اليوم 13:36
مونبلييه يبيع «السيدات» لمواجهة الأزمة المالية
الرياضة
مونبلييه يبيع «السيدات» لمواجهة الأزمة المالية
اليوم 13:25
"طاقة أبوظبي" تطبّق أول نظام خزانات رأسية للغاز البترولي المسال في المنشآت الغذائية بأبوظبي
اقتصاد
"طاقة أبوظبي" تطبّق أول نظام خزانات رأسية للغاز البترولي المسال في المنشآت الغذائية بأبوظبي
اليوم 13:20
مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يطلق برنامج «صنّاع محتوى التأثير الإنساني» في المجتمعات العربية
علوم الدار
مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يطلق برنامج «صنّاع محتوى التأثير الإنساني» في المجتمعات العربية
اليوم 13:02
"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.1 درجة في تايوان
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.1 درجة في تايوان
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©