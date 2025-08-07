اعتقالات جديدة بشأن مؤامرة يمينية متطرفة في ألمانيا

أعلن القضاء الألماني، اليوم الخميس، توقيف ثلاثة مشتبه بهم جدد في البلاد في إطار تحقيق بشأن شبكة يمينية متطرفة فُكّكت في ديسمبر 2022 ويُشتبه في أنها خططت للاستيلاء على السلطة.

وأفاد بيان مشترك صادر عن مكتب المدعي العام والشرطة الجنائية في ميونيخ (جنوب) بأن توقيف الرجال الثلاثة، وجميعهم مواطنون ألمان يُشتبه في "انتمائهم إلى منظمة إرهابية والتخطيط لارتكاب خيانة عظمى"، جاء خلال عمليات تفتيش في مناطق مختلفة في جنوب وشرق ألمانيا استهدفت ستة أشخاص.

تزامنا، يُحاكم نحو عشرين شخصا يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الجماعة المتآمرة في ثلاث محاكمات منفصلة بدأت في ربيع العام 2024، في مدينة شتوتغارت (جنوب)، وميونيخ، وفرانكفورت (وسط). ومن بينهم زعيم الشبكة، وهو أريستقراطي ألماني يدعى هنري الثالث عشر ويُعرف باسم الأمير رويس.

وكان نجاح خطة المتآمرين سيؤدي إلى تعيين الأمير رويس رجل الأعمال السبعيني، المتحدر من سلالة حكام إقليميين، رئيسا لألمانيا.

وأفاد محققون بأن الرجال الثلاثة، الذين أُوقفوا اليوم الخميس، شاركوا في أبريل 2022 مع أعضاء آخرين من المجموعة في تدريبات على إطلاق النار في موقع سابق للجيش الألماني، بهدف إعدادهم لهجوم محتمل على البوندستاغ، مجلس النواب الألماني.

وبالإضافة إلى هنري الثالث عشر، تضم المجموعة التي يغذيها اليمين المتطرف ضابطا سابقا في الجيش الألماني، وجنديا سابقا في القوات الخاصة وعنصرا سابقا في الشرطة، وقاضية كانت عضوا في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.

ويُقال إنهم جميعا متأثرون بأيديولوجية "رايخ برغر" (مواطنو الرايخ) وهي حركة تنكر أي شرعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.