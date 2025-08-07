اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

حذّر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، من المخاطر المتزايدة الناتجة عن التخادم بين ميليشيات الحوثي وحركة «الشباب» الإرهابية في الصومال وتنظيم «القاعدة»، مؤكداً أن هذه الجماعات تسعى إلى زعزعة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين للتصدي لمخططاتها وإفشالها.

والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمني، عيدروس الزُبيدي، أمس، في المدينة عدن، السفير الصومالي لدى اليمن، عبدالحكيم محمد.

وجرى خلال اللقاء، سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك لحماية ممرات الملاحة الدولية، ومكافحة أعمال القرصنة البحرية، ووقف أنشطة التهريب بمختلف أشكالها، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.

واعتبر محللون يمنيون أن استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني، وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة، يُعد تقويضاً لمسار السلام وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين رفضوا جميع مقترحات التسوية السياسية التي كانت مطروحة في جولات الحوار، ويسعون لكسب المعركة داخلياً من أجل تحقيق مكاسب تفاوضية لاحقة، وفرض شروطهم على الحكومة اليمنية، مؤكدين أن فرص السلام في اليمن قد تلاشت بالكامل نتيجة التهور والتعنت الحوثي.

وأوضح رئيس مركز الخليج واليمن للدراسات، وليد الأبارة، أنه لا توجد أي مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن.

وذكر الأبارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي أفشلت جميع الجهود والمساعي السلمية التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، والمبادرات التي قدمتها دول التحالف العربي، مشيراً إلى أن الحوثيين رفضوا جميع مقترحات التسوية السياسية التي كانت مطروحة في جولات الحوار، وقرروا الانخراط في الصراع الإقليمي، مما أدى إلى انهيار فرص السلام في البلاد.

وأوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الحوثيين يسعون لكسب المعركة داخلياً، من أجل تحقيق مكاسب تفاوضية لاحقة، وفرض شروطهم على الحكومة اليمنية، في محاولة لإغلاق ملف الأزمة بالكامل والسيطرة على ما تبقى من الأراضي اليمنية.

وأكد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب سيكون لها تأثير سلبي على مسار السلام وخارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، موضحاً أن الحوثيين دخلوا في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي من خلال تهديد الممرات البحرية، وبمساندة خارجية عبر تهريب الأسلحة، بهدف فرض أمر واقع في اليمن، وفرض شروط تفاوضية.