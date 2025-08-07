الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني

صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
8 أغسطس 2025 01:13

واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، احتمال عقد قمة في وقت قريب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ظل مساعٍ أميركية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والمستمرة منذ أواخر فبراير 2022.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «هناك احتمال كبير جداً أنهما (الرئيسان الروسي والأوكراني) سيعقدان القمة ولم نحدد مكانها بعد لكننا أجرينا محادثات جيدة جداً مع الرئيس بوتين الأربعاء».
وأضاف: «هناك احتمال كبير جداً أن نختتم الجولة وننهي هذا الطريق الذي كان طويلاً، ولا يزال ولكن هناك احتمال كبير أن يعقد اجتماع قريباً جداً».

