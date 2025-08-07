5 قتلى و10 جرحى بغارة إسرائيلية على شرق لبنان

بيروت (الاتحاد)

قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون أمس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق رئيسية في شرق لبنان، وفق ما أحصت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن «غارة إسرائيلية على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 10 أشخاص بجروح».

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارة استهدفت سيارة على طريق المصنع، المنطقة التي تضم المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا.

في غضون ذلك، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، أنها اكتشفت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، شبكة واسعة من الأنفاق تحوي أسلحة وصواريخ جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، في بيان، إنه «في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة».

وأضاف تيننتي، أن «شبكة الأنفاق المكتشفة شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى».