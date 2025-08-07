غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة

غزة (الاتحاد)

أكد عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أن على إسرائيل إعادة تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، لتجنب المزيد من الوفيات والمعاناة اللاإنسانية الناجمة عن المجاعة في غزة.

وطالب الخبراء ومنهم فرنشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة الأممية العنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، في بيان صدر اليوم، بإعادة فتح الوصول الفوري وغير المقيد للمنظمات الإنسانية المحايدة بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

ودعا هولاء جميع الدول إلى «التحرك بحزم لمنع إسرائيل من تدمير ظروف الحياة في غزة ووقف حربها التي لا تنتهي على الإنسانية وبذل كل ما في وسعها لإعادة تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة».

ولفت البيان إلى ان أكثر من 500 ألف شخص - أي ربع سكان غزة - يواجهون خطر المجاعة في حين يعاني الباقون من مستويات جوع طارئة ويتعرض جميع الأطفال دون سن الخامسة والبالغ عددهم 320 ألف طفل لخطر سوء التغذية الحاد، مع عواقب صحية بدنية ونفسية وخيمة مدى الحياة.

وأوضح الخبراء أن «سلاح التجويع استخدم كسلاح حرب وحشي ويعد جريمة بموجب القانون الدولي في الوقت الذي تسببت تجربة إسرائيل الفاشلة في إيصال المساعدات والمخصخصة من قِبل مؤسسة غزة الإنسانية في نقص حاد في الغذاء وأودت بحياة ما يقرب من 1400 شخص كانوا يبحثون عن الطعام».

في غضون ذلك، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس، إن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع.

وأضاف في تصريحات من مقر المنظمة بجنيف: «في يوليو، تم تشخيص ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق».

وقال: 99 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام وحتى 29 يوليو، وهم 64 بالغا و35 طفلا من بينهم 29 دون سن الخامسة.

وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في لقاء عن بعد: «لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كاف على الإطلاق لمنع المزيد من التدهور، يجب تكثيف الإمدادات، يجب أن يكون هناك تنوع غذائي».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع «فيس بوك»: «يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلاً».

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وتحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات، ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية.