الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسؤولة أوروبية: أزمة غزة تشبه إلى حد كبير جداً الإبادة الجماعية

فلسطينيون يحاولون الحصول على وجبة طعام بمنطقة بيت لاهيا - أرشيفية
8 أغسطس 2025 01:13

بروكسل (الاتحاد)

قالت مسؤولة في المفوضية الأوروبية إن التهجير والقتل في غزة يشبه إلى حد كبير جداً الإبادة الجماعية.
وأضافت تيريزا ريبيرا، وهي ثاني أكبر مسؤول في المفوضية الأوروبية، في مقابلة نشرتها مجلة «بوليتيكو» أمس: «إذا لم تكن إبادة جماعية، فهي تشبه إلى حد كبير جداً تعريف معناها».
وتشغل ريبيرا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين. 
و ريبيرا سياسية اشتراكية إسبانية، تضم اختصاصاتها قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، لكنها لا تتولى مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وذكرت ريبيرا لموقع بوليتيكو قائلة: «ما نراه هو استهداف سكان حقيقيين وقتلهم والحكم عليهم بالموت جوعاً».
واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي الحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيس لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة.
وقالت المفوضية في الاقتراح إن إسرائيل انتهكت بنداً يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية: «بتدخلها في قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي تلت ذلك، بما في ذلك آلاف القتلى من المدنيين والزيادة السريعة في أعداد حالات سوء التغذية الحاد المنتشرة، وتحديداً بين الأطفال، تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الإنساني».

