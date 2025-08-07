الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كمبوديا وتايلاند تتفقان على إجراء يضمن صمود الهدنة

لقاء وفدي كمبوديا وتايلاند في كوالالمبور
7 أغسطس 2025 22:40

وافق كبار مسؤولي الدفاع في كمبوديا وتايلاند، اليوم الخميس، على السماح لمراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتفقد المناطق الحدودية المتنازع عليها والمساعدة في ضمان عدم استئناف الأعمال القتالية بعد صراع عنيف استمر خمسة أيام وانتهى بوقف إطلاق النار في أواخر يوليو تموز.
وشهدت الجارتان في جنوب شرق آسيا، الشهر الماضي، أسوأ قتال منذ أكثر من عقد من الزمن، بما في ذلك تبادل القصف المدفعي وغارات بالطائرات المقاتلة أودت بحياة 43 شخصا على الأقل وتسببت في نزوح أكثر من 300 ألف شخص على جانبي الحدود.
واستمر القتال على الرغم من التدخلات الدبلوماسية من الصين وماليزيا، رئيسة آسيان، اللتين دعتا إلى ضبط النفس.
واجتمع وزير الدفاع الكمبودي تاي سيها والقائم بأعمال وزير الدفاع التايلاندي ناتافون ناركفانيت في مقر القوات المسلحة الماليزية في العاصمة كوالالمبور، اليوم الخميس، للتوصل إلى شروط وقف دائم للأعمال القتالية.
وقالت تايلاند وكمبوديا، في بيان مشترك، إنهما ستجريان مزيدا من المحادثات في غضون أسبوعين ثم مرة أخرى في غضون شهر.

المصدر: وكالات
