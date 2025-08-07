الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

تركيا وسوريا تتعهدان بتعميق علاقاتهما

الرئيس الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي
7 أغسطس 2025 23:51

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن تركيا وسوريا ترغبان في تعميق علاقاتهما، مشيدا بجهود سوريا في هذا المجال.
وعززت تركيا علاقاتها مع السلطات السورية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات من أجل إعادة إعمار البنية التحتية.
واجتمع فيدان، الذي قام اليوم الخميس بزيارته الثالثة إلى دمشق منذ ديسمبر، بالرئيس أحمد الشرع.
وكتب وزير الخارجية التركي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في محادثاتنا مع السيد الشرع اليوم، أتيحت لنا فرصة بحث قضايا عدة مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة".
وأكد "نحن عازمون على تعميق التعاون بين تركيا وسوريا في جميع المجالات".
وقال الوزير التركي إن "المجتمع الدولي يقدم دعما كبيرا" للحكومة السورية.

المصدر: وكالات
هاكان فيدان
سوريا
تركيا
