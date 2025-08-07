سويسرا تواصل التفاوض مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية

أكدت الحكومة السويسرية عزمها مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، التي بدأت الأخيرة فرضها بنسبة 39% على المنتجات السويسرية، الخميس، وعدم اتخاذ أي إجراءات مضادة ردا على الرسوم الأميركية.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماع طارئ عقد الخميس، إنها "لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة بهدف خفض هذه الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "يحافظ المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء) على اتصال وثيق بالسلطات الأميركية والقطاعات الصناعية المتضررة".

وعادت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر، صباح الخميس، من واشنطن خالية الوفاض، حيث سعت إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل بدء فرض الرسوم. ولم تتمكن من لقاء نظيرها الأميركي، وتحدثت فقط مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي لا تقود وزارته المفاوضات التجارية بشأن الاتفاقيات الثنائية.

وفي حديثها للصحفيين في العاصمة السويسرية برن، قالت كيلر-سوتر إن المفاوضين السويسريين بقوا في واشنطن، وما زالوا يحاولون التوصل إلى اتفاق.

وأكدت الحكومة في بيان "في الوقت الحالي، لا ينظر في اتخاذ تدابير مضادة للتعريفات الجمركية ردا على زيادات التعريفات الأميركية، لأنها ستفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد السويسري، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الواردات من الولايات المتحدة،"، مؤكدة موقفها السابق.

تعد الرسوم الإضافية، البالغة 39% على الصادرات بدءا من الساعات الفاخرة السويسرية الصنع حتى كبسولات القهوة، الأعلى بين الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الدول المتقدمة الأخرى، ومنها الاتحاد الأوروبي الذي تخضع صادراته لرسوم تبلغ 15% فقط.

وبحسب البيان الرسمي، ستجري الحكومة قريبا مناقشات مفصلة حول تدابير الدعم المحتملة للشركات السويسرية المتضررة من الرسوم الأميركية، وستواصل تقييم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات في مجال السياسة الاقتصادية.