الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سويسرا تواصل التفاوض مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية

كارين كيلر-سوتر، رئيسة سويسرا خلال مؤتمر صحفي
8 أغسطس 2025 00:10

أكدت الحكومة السويسرية عزمها مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، التي بدأت الأخيرة فرضها بنسبة 39% على المنتجات السويسرية، الخميس، وعدم اتخاذ أي إجراءات مضادة ردا على الرسوم الأميركية.
وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماع طارئ عقد الخميس، إنها "لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة بهدف خفض هذه الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن".
وأضافت "يحافظ المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء) على اتصال وثيق بالسلطات الأميركية والقطاعات الصناعية المتضررة".
وعادت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر، صباح الخميس، من واشنطن خالية الوفاض، حيث سعت إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل بدء فرض الرسوم. ولم تتمكن من لقاء نظيرها الأميركي، وتحدثت فقط مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي لا تقود وزارته المفاوضات التجارية بشأن الاتفاقيات الثنائية.
وفي حديثها للصحفيين في العاصمة السويسرية برن، قالت كيلر-سوتر إن المفاوضين السويسريين بقوا في واشنطن، وما زالوا يحاولون التوصل إلى اتفاق.  
وأكدت الحكومة في بيان "في الوقت الحالي، لا ينظر في اتخاذ تدابير مضادة للتعريفات الجمركية ردا على زيادات التعريفات الأميركية، لأنها ستفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد السويسري، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الواردات من الولايات المتحدة،"، مؤكدة موقفها السابق.
تعد الرسوم الإضافية، البالغة 39% على الصادرات بدءا  من الساعات الفاخرة السويسرية الصنع حتى  كبسولات القهوة، الأعلى بين الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الدول المتقدمة الأخرى، ومنها الاتحاد الأوروبي الذي تخضع صادراته لرسوم تبلغ 15% فقط.
وبحسب البيان الرسمي، ستجري الحكومة قريبا مناقشات مفصلة حول تدابير الدعم المحتملة للشركات السويسرية المتضررة من الرسوم الأميركية، وستواصل تقييم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات في مجال السياسة الاقتصادية.

أخبار ذات صلة
أميركا تريد بناء مركز كبير لاحتجاز المهاجرين
النفط يصعد بفضل قوة الطلب
المصدر: د ب أ
سويسرا
رسوم جمركية
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
8 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من مؤسسة غزة الإنسانية (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
8 أغسطس 2025
صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
8 أغسطس 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي في شوارع صنعاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
8 أغسطس 2025
انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية لضبط الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
‏لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
8 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©