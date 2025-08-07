الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تريد بناء مركز كبير لاحتجاز المهاجرين

الشرطة ألأميركية توقف مهاجرا
8 أغسطس 2025 00:59

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لبناء أكبر منشأة احتجاز اتحادية للمهاجرين في الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية في ولاية تكساس.
وتواصل سلطات الهجرة اعتقال المهاجرين في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن الخطة المبدئية كانت تتمثل في احتجاز ألف مهاجر في قاعدة "فورت بليس" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس بحلول منتصف إلى أواخر أغسطس الجاري، ثم الانتهاء من بناء منشأة تضم خمسة آلاف سرير في غضون "الأسابيع والأشهر المقبلة".
وقال كينجسلي ويلسون المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين "عند الانتهاء من بنائه، سيصبح هذا أكبر مركز احتجاز اتحادي في التاريخ لهذه المهمة الحساسة، وهي ترحيل الأجانب غير الشرعيين".
وفي الوقت الذي تُبنى فيه المنشأة في القاعدة العسكرية، من المتوقع أن تتولى وزارة الأمن الداخلي مسؤولية المهاجرين.
واحتجاز المهاجرين في القواعد الأميركية ليس بالأمر الجديد. حتى في عهد سلف ترامب الديمقراطي جو بايدن، وافق البنتاغون على طلب لإيواء أطفال مهاجرين في منشآت عسكرية في تكساس.
وتبني إدارة ترامب أيضا منشآت أخرى لاحتجاز المهاجرين. ومن المقرر افتتاح منشأة بسعة ألف سرير في ولاية إنديانا‭‭.‬‬

أخبار ذات صلة
سويسرا تواصل التفاوض مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية
النفط يصعد بفضل قوة الطلب
المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
مهاجرون
مركز احتجاز
آخر الأخبار
زلزال
علوم الدار
"شبكة رصد الزلازل" تسجل هزة أرضية في السلع
8 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من مؤسسة غزة الإنسانية (رويترز)
الأخبار العالمية
غزة.. مطالبات بتفعيل منظومة المساعدات الأممية لدرء المجاعة
8 أغسطس 2025
صورة مجمعة لرؤساء روسيا وأميركا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب: احتمال عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي والأوكراني
8 أغسطس 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي في شوارع صنعاء (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن يحذر من تنامي التخادم بين «الحوثي» و«الشباب» و«القاعدة»
8 أغسطس 2025
انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية لضبط الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
‏لبنان يوافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد
8 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©