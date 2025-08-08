الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

كوريا الشمالية تؤكد حقها في استكشاف الفضاء

كوريا الشمالية تؤكد حقها في استكشاف الفضاء
8 أغسطس 2025 09:20

 أكدت كوريا الشمالية اليوم الجمعة حقها القانوني في استكشاف الفضاء الخارجي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمراجعة قانون تطوير الفضاء الذي وسع نطاق مهمتها لتشمل القدرات الدفاعية.
وأكد جانج سونج-تشول، عميد جامعة كيم إيل-سونج، هذه النقطة في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية، مذكرا بالمراجعة البرلمانية لقانون تطوير الفضاء الخارجي في عام 2022 .
وأكد جانج أن هذه المراجعة وضعت الأساس القانوني لتسريع وتيرة صناعة الفضاء الخارجي، متعهدا بدعم حق البلاد في استكشاف الفضاء من خلال رعاية المزيد من المواهب في قطاع قانون الفضاء، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وأضاف أن كوريا الشمالية بذلت جهودا في مجال البحث والتثقيف بشأن قانون الفضاء، سعياً منها "لمواءمة تطوير الفضاء الوطني مع القوانين الدولية والمحلية"، و"للحفاظ بشكل كامل على حقها القانوني في أن تصبح قوة فضائية عظمى".

المصدر: د ب أ
كوريا الشمالية
