«سبايس إكس» توقع شراكة غير مسبوقة مع إيطاليا لاستكشاف المريخ

وقّعت شركة «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، شراكة رائدة مع وكالة الفضاء الإيطالية لنقل أدوات علمية إلى المريخ، على ما أعلن مسؤولون في الجهتين الخميس.وكتب رئيس الوكالة الإيطالية (ASI) تيودورو فالنتي عبر منصة إكس «إيطاليا في طريقها إلى المريخ!»، مُعلناً عن هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تتيح «نقل تجارب إيطالية خلال أولى رحلات مركبة ستارشيب التجارية إلى المريخ».

لا يزال هذا الصاروخ العملاق الذي طورته «سبايس إكس» للذهاب إلى القمر والكوكب الأحمر، قيد التطوير، وقد انتهت آخر رحلاته التجريبية في وقت سابق من هذا العام بانفجارات ضخمة.

مع ذلك، لا يزال إيلون ماسك الذي يهدف إلى «استعمار المريخ» والمعروف بتوقعاته الطموحة للغاية، يعوّل على إطلاق أولى رحلات المركبة رسمياً في عام 2026.

وكتبت رئيسة «سبايس إكس» غوين شوتويل عبر منصة إكس الخميس «تحضّروا! نحن في طريقنا إلى المريخ! سبايس إكس باتت تقدّم خدمات +ستارشيب+ إلى الكوكب الأحمر»، مرحّبة بالشراكة المُوقّعة مع إيطاليا ومُتعهّدة بإعلان خطوات مقبلة في هذا الاتجاه.