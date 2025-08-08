الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصين تعلّق على  الجهود الأميركية-الروسية لتحسين علاقاتهما

صورة مجمعة للرئيس بوتين (يسار الصورة) ونظيره الصيني
8 أغسطس 2025 17:07

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن بلاده تشعر بالرضا عن سعي روسيا والولايات المتحدة إلى تحسين علاقاتهما، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي الصيني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي. 
ومن المقرر بأن يعقد بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة تهدف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وأكد الطرفان على أن التحضيرات للقمة جارية وألمحا إلى إمكانية عقدها الأسبوع المقبل.
وذكرت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية الرسمية أن شي تحدّث إلى بوتين، اليوم الجمعة، بناء على طلب الرئيس الروسي.
وقدّم بوتين إيجازا لشي عن "وضع الاتصالات الأخيرة" بين الولايات المتحدة وروسيا، كما عن الوضع في أوكرانيا، بحسب ما أفادت به الشبكة.
ونقلت شبكة "سي سي تي في" عن شي قوله لبوتين إن "الصين سعيدة لرؤية روسيا والولايات المتحدة تحافظان على اتصالاتهما وتحسنان علاقاتهما وتدعمان تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
وأضافت بأن شي "أشار إلى عدم وجود حلول بسيطة للمسائل المعقّدة"، مضيفا بأن "الصين ستدعم.. دائما التوصل إلى السلام وإجراء المحادثات".

