أوامر بإجلاء الآلاف بسبب حريق في لوس أنجليس

أجبر حريق خارج عن السيطرة سريع الانتشار آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم في منطقة جبلية بشمال لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

اندلع حريق "كانيون"، عصر أمس الخميس، وامتد لأكثر من 19,7 كيلومتر مربع بحلول الساعة 11:00 مساء، بحسب إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا.

يشارك 400 رجل إطفاء في مكافحة الحريق إلى جانب العديد من المروحيات والطائرات.

وقال مسؤولون إن الحريق ظل مستعرا في وقت متأخر من أمس الخميس، وامتد شرقا إلى مقاطعة لوس أنجليس. وتشهد منطقة جنوب "بحيرة بيرو"، الواقعة في غابة لوس بارديس الوطنية، اندلاع حرائق، وهي قريبة من منطقة استجمام "بحيرة كاستياك" الشهيرة التى تعرضت لاندلاع حريق "هيوز" في يناير الماضي، الذي أتى على 39 كيلومترا مربعا في ست ساعات، حيث صدرت أوامر أو تحذيرات لنحو50 ألف شخص.

من المتوقع أن تكون الأحوال الجوية حارة وجافة في المنطقة حيث لايزال حريق "كانيون" مشتعلا، اليوم الجمعة، في ظل درجة حرارة مرتفعة في النهار تقترب من 38 درجة مئوية، بحسب جهاز الطقس الوطني.

كما يتوقع أن تكون الرياح خفيفة في الصباح وتهب من الجنوب إلى الجنوب الغربي عصر اليوم.

وشهدت مقاطعة لوس أنجليس إجلاء 2700 شخص تقريبا وصدرت أوامر بإخلاء لـ700 مبنى ، بحسب ما قاله المسؤولون في وقت متأخر من أمس الخميس. كما صدرت تحذيرات بالإجلاء والإخلاء لـ14 ألف ساكن وخمسة آلاف مبنى آخرين.