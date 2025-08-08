اليابان.. أمطار غزيرة غير مألوفة بعد موجة حر شديدة

دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، سكان مدينة في جنوب غرب البلاد إلى إخلاء منازلهم إثر هطول أمطار غزيرة بشكل استثنائي، محذرة من خطر انزلاقات التربة والفيضانات.

تأتي هذه الأمطار الغزيرة في أعقاب موجة من الحر الشديد اجتاحت العديد من مناطق الأرخبيل، مع تسجيل درجة حرارة قياسية، الثلاثاء، بلغت 41,8 درجة مئوية في ضواحي العاصمة طوكيو.

أظهرت صور بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية تدفق السيول الموحلة الجارفة التي غمرت منازل في منطقة "كاغوشيما" في أقصى جنوب غرب الأرخبيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مدينة "كيريشيما" في محافظة "كاغوشيما"، سجّلت هطول أمطار قياسية بمعدل 500 ملم خلال 24 ساعة وذلك بأكثر من مرتين من متوسط الأمطار المتوقعة في شهر أغسطس بأكمله.

وخفّضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، الإنذار من الأمطار الغزيرة من 5 وهو الأعلى إلى 4. ودعت السلطات أكثر من 122 ألفا من سكان كيريشيما إلى مغادرة منازلهم.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، خلال مؤتمر صحافي، إن محافظة كاغوشيما "تشهد أمطارا غزيرة غير مسبوقة".

وأضاف "الناس في خطر... نطلب منكم، حفاظا على سلامتكم، الانتقال إلى مبانٍ بعيدة بما يكفي عن الأنهار أو المنحدرات، أو إلى مبانٍ أقل عرضة للفيضانات".

ونظرا لموقعها بين البحر والجبال، طلبت سلطات مدينة كيريشيما من السكان الإخلاء أو اتخاذ تدابير بديلة بعد أن أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من الدرجة الخامسة.

وقالت سلطات المدينة على موقعها "يرتفع منسوب المياه في الأنهر مما يشكل خطر حدوث فيضانات أو أن فيضانات قد حدثت خلف السدود".

وأعلن مسؤول إطفاء محلي أن امرأة في الثلاثينات فُقدت بينما أنقذ شخصان يعتقد أنهما كانا يعيشان في المنزل ذاته من بين الأنقاض بعد انزلاق للتربة في محافظة كاغوشيما.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلا عن مسؤولين محليين، أن عدة منازل انهارت في كاغوشيما حيث أُلغيت الرحلات الجوية بسبب الأمطار.