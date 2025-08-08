وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية

لقي سائحان حتفهما في اليونان، اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنه خفر السواحل، حيث حاصرت الرياح العاتية العديد من العبّارات في الميناء، مما أدى إلى تعطيل عشرات الآلاف من المسافرين وأشعل حرائق غابات.

وأفادت متحدثة باسم خفر السواحل بأن رجلاً وامرأة لقيا حتفهما على شاطئ في جزيرة "ميلوس" السياحية في جزر "سيكلاديز"، بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحرائق بالقرب من العاصمة أثينا وفي جزيرة "كيفالونيا".

وأضافت المتحدثة "عُثر على الرجل والمرأة فاقدي الوعي في البحر ونُقلا إلى المركز الصحي المحلي".

وأضافت "كانا سائحين فيتناميين على متن سفينة سياحية. سقطت المرأة في الماء، ويبدو أن الرجل حاول إنقاذها". ك

انت وزارة الحماية المدنية قد أعلنت أن سرعة الرياح ستصل إلى 88 كيلومترًا (54 ميلًا) في الساعة، خاصةً في جنوب بحر إيجه وبحر كريت.

وصرح كوستاس تسيغكاس، رئيس رابطة رجال الإطفاء اليونانيين، لقناة "إي آر تي" التلفزيونية الرسمية، أن أكثر من 200 رجل إطفاء، مدعومين بـ 11 قاذفة مياه وسبع مروحيات، يكافحون حريقًا في "كيراتيا"، جنوب شرق أثينا.

وقال تسيغكاس "إنه حريقٌ صعب... (بسبب) هبوب الرياح"، مضيفًا أنه تم إخلاء عدة تجمعات سكنية.

وصرح ديميتريس لوكاس، عمدة محلي، لقناة "إي آر تي"، أن "امتداد جبهة الحريق سبعة كيلومترات، والمنازل مُهددة"، مضيفًا أن الرياح تُعقّد جهود إخماد الحريق جوًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الرياح ستضعف بعد منتصف الليل.