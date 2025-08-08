الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية

سياح قرب عبّارة في ميناء قرب أثينا
8 أغسطس 2025 18:51

لقي سائحان حتفهما في اليونان، اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنه خفر السواحل، حيث حاصرت الرياح العاتية العديد من العبّارات في الميناء، مما أدى إلى تعطيل عشرات الآلاف من المسافرين وأشعل حرائق غابات.
وأفادت متحدثة باسم خفر السواحل بأن رجلاً وامرأة لقيا حتفهما على شاطئ في جزيرة "ميلوس" السياحية في جزر "سيكلاديز"، بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحرائق بالقرب من العاصمة أثينا وفي جزيرة "كيفالونيا".
وأضافت المتحدثة "عُثر على الرجل والمرأة فاقدي الوعي في البحر ونُقلا إلى المركز الصحي المحلي".
وأضافت "كانا سائحين فيتناميين على متن سفينة سياحية. سقطت المرأة في الماء، ويبدو أن الرجل حاول إنقاذها". ك
انت وزارة الحماية المدنية قد أعلنت أن سرعة الرياح ستصل إلى 88 كيلومترًا (54 ميلًا) في الساعة، خاصةً في جنوب بحر إيجه وبحر كريت.
وصرح كوستاس تسيغكاس، رئيس رابطة رجال الإطفاء اليونانيين، لقناة "إي آر تي" التلفزيونية الرسمية، أن أكثر من 200 رجل إطفاء، مدعومين بـ 11 قاذفة مياه وسبع مروحيات، يكافحون حريقًا في "كيراتيا"، جنوب شرق أثينا.
وقال تسيغكاس "إنه حريقٌ صعب... (بسبب) هبوب الرياح"، مضيفًا أنه تم إخلاء عدة تجمعات سكنية.
وصرح ديميتريس لوكاس، عمدة محلي، لقناة "إي آر تي"، أن "امتداد جبهة الحريق سبعة كيلومترات، والمنازل مُهددة"، مضيفًا أن الرياح تُعقّد جهود إخماد الحريق جوًا.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الرياح ستضعف بعد منتصف الليل.

أخبار ذات صلة
السياحة المفرطة تقض مضجع سكان أثينا التاريخية
دخان حرائق غابات كندا يلوث هواء مناطق في أميركا
المصدر: آ ف ب
اليونان
حرائق غابات
رياح
آخر الأخبار
وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
الرياضة
وادي دجلة وبيراميدز يدشنان الدوري المصري بـ«نقطة»
اليوم 21:13
مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
الرياضة
مبوكو وأوساكا تنسحبان من «سينسيناتي»
اليوم 21:10
38 حكماً في معسكر تركيا
الرياضة
38 حكماً في معسكر تركيا
اليوم 21:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لدعم خطوات أميركا لوقف إطلاق النار
اليوم 20:59
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
الرياضة
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©