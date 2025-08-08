الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

رئيس بيلاروسيا يعلن موقفه من انتخابات الرئاسة المقبلة

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
8 أغسطس 2025 20:31

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، إنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة.
وأكد لوكاشينكو، في مقابلة عبر تقنية الفيديو في العاصمة مينسك مع مجلة "تايم" الأميركية "لا، لا أعتزم القيام بذلك".
ويتولى الرئيس، البالغ من العمر 70 عاما، منصب الرئاسة في بيلاروسيا منذ عام 1994.
ومن المقرر أن يستمر لوكاشينكو في الحكم حتى عام 2030 بعد فوزه بفترة جديدة في يناير الماضي.
ومع أن لوكاشينكو لم يغلق الباب أمام احتمال أن ينتهج خليفته نهجا مغايرا، فإنه شدد على أن من سيقود بيلاروسيا لاحقا "ينبغي ألا يتخلى عن كل شيء دفعة واحدة".
وتعد هذه المقابلة مع وسيلة إعلام أميركية إشارة إلى تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة لبحث إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: د ب أ
ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروسيا
انتخابات رئاسية
