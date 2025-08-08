الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يدعو لدعم خطوات أميركا لوقف إطلاق النار

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
8 أغسطس 2025 20:59

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وحلفاءها يتعين عليهم دعم كافة الخطوات البناءة التي تتخذها الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في الأزمة الأوكرانية.
وأضاف زيلينسكي، في منشور على تطبيق "تلغرام" عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التشيكي "تلقينا عدة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية. الجميع متفق على ضرورة وضع حد لهذه الحرب وعلى ضرورة أن تتخذ أوروبا موقفا مشتركا بشأن الجوانب الأمنية المهمة". 
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة لبحث إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

