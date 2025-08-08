بوتين ومودي يبحثان تعزيز العلاقات وأزمة أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه أجرى محادثات "جيّدة جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ناقشا خلالها ملف أوكرانيا وسبل تعزيز العلاقات.

وقال مودي، على وسائل التواصل الاجتماعي "أجريت محادثة جيّدة جدا ومفصّلة مع صديقي الرئيس بوتين. شكرته على مشاركة آخر التطورات المتعلّقة بأوكرانيا.. أتطلع إلى استضافة الرئيس بوتين في الهند في وقت لاحق هذا العام".

وقال مكتب مودي إنه أكد على موقف الهند بضرورة أن "ينتهي الصراع عبر حل سلمي".

وأكد الجانبان التزامهما بتعميق "شراكة استراتيجية خاصة ومميزة" بين بلديهما.

واجتمع بوتين، أمس الخميس، مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في العاصمة الروسية موسكو.

وأكد الكرملين أن قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين لبحث ملف أوكرانيا ستعقد "خلال الأيام المقبلة".