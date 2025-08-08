إغلاق مضيق الدردنيل في تركيا بسبب حرائق غابات

قررت السلطات التركية، اليوم الجمعة، تعليق حركة الملاحة في مضيق الدردنيل وإخلاء قرى، بسبب حرائق الغابات في حين تعمل أجهزة الإطفاء على إخماد النيران.

وقالت وزارة النقل إن تركيا أغلقت "مؤقتا" الممر في الاتجاهين بعد اندلاع الحرائق في محافظة "جناق قلعة" في شمال غرب البلاد وتمدّدها بسبب شدّة الرياح.

وأخلت السلطات ثلاث قرى ومركز رعاية للمسنين كان يؤوي 52 شخصا، وفق ما أعلن مكتب المحافظ في بيان.

وحذّرت السلطات من اشتداد الرياح في نهاية الأسبوع مع توقّع بلوغ الحرارة 35 درجة مئوية.

مضيق الدردنيل، الذي يربط بين بحري إيجه ومرمرة، يعد مقصدا سياحيا رائجا، نظرا لتضمّنه آثار مدينة طروادة.

وتقول السلطات إن خطر اندلاع الحرائق سيبقى مرتفعا حتى أكتوبر.

ويؤكد علماء أن التغيّر المناخي، الناجم عن النشاط البشري، يزيد احتمال اندلاع الحرائق وشدّتها.