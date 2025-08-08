السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: تفَشي الجوع والمرض في السودان جراء الحرب

الواقع المعيشي لملايين السودانيين كارثي (أرشيفية)
9 أغسطس 2025 01:24

لندن (الاتحاد) 

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن الجوع والمرض ينتشران في السودان الذي مزقته الحرب، في ظل ظهور مجاعة بالفعل في مناطق عدة، ومعاناة 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلا عن تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ يوليو الماضي.
وذكرت إلهام نور، كبيرة مسؤولي الطوارئ بمنظمة الصحة: «لقد دفع العنف المتواصل المنظومة الصحية في السودان إلى حافة الهاوية، مما زاد من حدة أزمة يخيم عليها الجوع والمرض واليأس».
وأكدت أن الجوع قد يزيد من تفاقم عبء المرض، مضيفة أنه من المتوقع أن يعاني نحو 770 ألف طفل دون سن الخامسة، من سوء التغذية الحاد هذا العام.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس: «إن الكوليرا تفشت أيضاً في مخيم للاجئي دارفور في شرق تشاد المجاورة».

