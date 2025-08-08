السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السيطرة على حريق هائل في جنوب فرنسا

من آثار الحريق
9 أغسطس 2025 01:24

باريس (وكالات) 

واصل عناصر الإطفاء في فرنسا، أمس، جهودهم الحثيثة لإخماد حريقاً ضخماً اندلع في جنوب البلاد، بعد أن تمكنوا من السيطرة عليه، ويُتوقع أن يستغرق ذلك أياما عدة.
واندلع الحريق بعد ظهر يوم الثلاثاء.
وأتت النيران على نحو 17 ألف هكتار من الغطاء النباتي خلال نحو 48 ساعة، وأودى بحياة امرأة في إقليم «أود».  
ولم يُسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم إلا بإذن من السلطات.
كما أشار محافظ «أود كريستيان بوغيه» إلى أن نحو 2000 شخص تم إجلاؤهم لم يتمكنوا بعد من العودة إلى منازلهم. وأن الحريق ألحق أضرارا بـ36 منزلاً و54 مركبة.

